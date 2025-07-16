Оборудование отправится на космодром Байконур для подготовки к пуску, который состоится до конца года, сообщил Ростех

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Росэл" (входит в Ростех) и госкорпорации "Роскосмос" завершили испытания модуля "Теленаука" второго космического аппарата "Бион-М". Аппаратура позволит в режиме реального времени собирать данные в полете для проведения исследований в области биологии, физиологии и биотехнологии, сообщил Ростех.

"В составе спутника изделие успешно прошло комплексные и предварительные испытания. Оборудование отправится на космодром Байконур для подготовки к пуску, который состоится до конца этого года. Спутник "Бион-М" № 2 планируется запустить на высоту около 800 километров, что почти в два раза выше орбиты МКС. Основная задача - исследовать проблемы и риски, например, радиационные, которые могут возникнуть при выходе человека за низкую околоземную орбиту", - отмечается в сообщении Ростеха.

Модуль "Теленаука", разработанный "НИИ телевидения" (входит в "Росэл"), имеет 25 цифровых камер, 5 блоков видеорегистрации и блок управления, который позволяет получать команды по бортовой линии космического аппарата и производить передачу накопленной видеоинформации.

"Научная аппаратура "Теленаука" будет "глазами" ученых в космосе. Полученная видеоинформация станет ценным вкладом в изучение человека в обстановке, приближенной к условиям дальнего космоса. В будущем эти данные будут учтены при подготовке к межпланетным перелетам", - отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.