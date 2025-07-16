Космонавт Кононенко хочет снова стать спецкором ТАСС на МКС

Во время своего пятого полета на орбиту командир отряда космонавтов Роскосмоса передал свыше 200 материалов агентству

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, четвертый спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко в интервью проекту "ТАСС дети" рассказал, что хочет вернуться к должности специального корреспондента агентства, если снова отправится на орбиту.

"Я, если честно, увлекся, и если будет следующий полет, то я обязательно повторю свои служебные обязанности", - ответил он на вопрос о своем опыте работы космическим корреспондентом.

Кононенко совершил свой пятый полет с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. В ходе более чем годовой миссии космонавт передал свыше 200 текстовых, фото- и видеоматериалов и стал самым результативным космическим спецкором ТАСС.