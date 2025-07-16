16 июля, 14:46
ТАСС на МКС

Космонавт Кононенко хочет снова стать спецкором ТАСС на МКС

Во время своего пятого полета на орбиту командир отряда космонавтов Роскосмоса передал свыше 200 материалов агентству

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Командир отряда космонавтов Роскосмоса, четвертый спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко в интервью проекту "ТАСС дети" рассказал, что хочет вернуться к должности специального корреспондента агентства, если снова отправится на орбиту.

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"Я, если честно, увлекся, и если будет следующий полет, то я обязательно повторю свои служебные обязанности", - ответил он на вопрос о своем опыте работы космическим корреспондентом.

Кононенко совершил свой пятый полет с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. В ходе более чем годовой миссии космонавт передал свыше 200 текстовых, фото- и видеоматериалов и стал самым результативным космическим спецкором ТАСС.

  

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