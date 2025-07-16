Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота составила 416,8 км над поверхностью Земли

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована. Как сообщили в Роскосмосе, ее высота увеличилась на 1,93 км.

"16 июля в 17:45 мск Международную космическую станцию подняли на 1,93 км", - говорится в сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,93 км и составила 416,8 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-30".

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергей Рыжиков и Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Джонни Ким, а также астронавт JAXA Такуя Ониши.