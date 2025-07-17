В Роскосмосе отмечается, что Олег Платонов отправится на МКС в составе миссии Crew-11, старт которой ожидается не ранее 31 июля, а Олег Артемьев является его дублером

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Главная медицинская комиссия признала российских космонавтов Олега Платонова и Олега Артемьева годными к полету в космос по программе перекрестных полетов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Олег Платонов и Олег Артемьев готовы к космическому полету. 17 июля в Центре подготовки космонавтов прошло заседание комиссии, на котором оценивалась готовность российских членов экипажей Crew-11 к полету на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что Платонов отправится на МКС в составе миссии Crew-11, старт которой ожидается не ранее 31 июля, а Артемьев является его дублером.

Роскосмос и НАСА осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.