РАН: вторая пара спутников "Ионосфера-М" поможет удвоить разрешение наблюдений

Такие измерения нужны для задач, связанных с распространением радиоволн, вопросами радиосвязи, радионавигации и других сфер, рассказал руководитель лаборатории физики магнитосферных процессов Михаил Могилевский

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Третий и четвертый спутники "Ионосфера-М" планируется вывести на орбиту, плоскость которой будет перпендикулярной той, на которой сейчас находятся первые два аппарата серии. Это поможет наблюдать за ионосферой с вдвое лучшим пространственным разрешением, рассказал ТАСС заместитель научного руководителя проекта "Ионосфера", руководитель лаборатории физики магнитосферных процессов Института космических исследований (ИКИ) РАН Михаил Могилевский.

"Близится запуск второй пары аппаратов - они будут летать по орбите, плоскость которой будет перпендикулярной по отношению к первой. Таким образом, у нас будет гораздо более высокая подробность, более плотная сетка измерений состояния ионосферы", - сказал Могилевский. По его словам, такие измерения необходимы для решения практических задач, связанных с распространением радиоволн, вопросами радиосвязи, радионавигации и других сфер.

Еще одной особенностью второй пары спутников ученый назвал новый прибор - озонометр, которого не было на первых "Ионосферах-М". "Это прибор, который измеряет плотность озонового слоя, что важно для многих задач: для фундаментальной науки - механизм образования озона, динамика плотности в зависимости от солнечных условий и прочего, а также важно отслеживать эти процессы в реальном времени. Не менее важны эти измерения для решения прикладных задач, потому что озоновый слой играет существенную роль в биологических процессах на Земле", - сказал он, отметив, что подобные измерения на большом интервале времени пока не проводились в РФ и лишь ограниченно проводились в мире.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) для решения широкого спектра задач, в том числе наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.

Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М". Запуск первой пары аппаратов прошел 5 ноября прошлого года. Вторую пару аппаратов планируется вывести на орбиту в ближайшие две недели - до конца июля.