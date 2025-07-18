Рассеянные звездные скопления возникают в Млечном Пути при особом стечении обстоятельств по приблизительно одному сценарию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Астрономы обнаружили, что три очень ярких и разных объекта на ночном небе - Туманность Ориона и скопления Плеяды и Гиады - возникли фактически одинаковым образом в схожих условиях среды. Это говорит в пользу того, что рассеянные звездные скопления возникают в Млечном Пути при особом стечении обстоятельств по приблизительно одному сценарию, сообщила пресс-служба Боннского университета.

"Проведенные нами точные расчеты истории эволюции этих трех объектов указывают на то, что у них был один и тот же тип прародителя. По сути, это своеобразные космические фотографии одного и того скопления на разных стадиях его жизни - в детстве, в юности и в пожилом возрасте. Это говорит в пользу того, что у звезд в рассеянных скоплениях есть некий предпочтительный механизм формирования", - заявил профессор Боннского университета (Германия) Павел Крупа, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают профессор Крупа и его коллеги, большинство звезд в Млечном Пути и других галактиках мироздания формируются не в пустоте космоса, а внутри звездных скоплений, которые состоят из тысяч или даже десятков тысяч светил, возникающих внутри гигантских облаков из холодного водорода и пыли. Ученых давно интересует, как возникают и эволюционируют эти скопления, какие физические процессы управляют движением звезд внутри них.

Для раскрытия секретов их формирования европейские и иранские астрономы создали детальную компьютерную модель космоса, которая воспроизводит устройство Туманности Ориона - одного из самых близких, крупных и ярких молодых скоплений звезд, которое возникло всего 2,5 млн лет назад, мгновения по космическим меркам. При помощи этой модели ученые просчитали то, как изменится облик Туманности Ориона в ближайшие 800 миллионов лет при разных размерах, плотности и структуре его прародителя.

Проведенные исследователями расчеты показали, что примерно через 100 миллионов лет Туманность Ориона в большинстве изученных ими сценариев превратится в структуру, очень похожую на Плеяды, очень яркое и близкое к нам рассеянное скопление звезд, расположенное в созвездии Тельца в 450 световых годах от Земли. Еще через 600 миллионов лет оно превратится в структуру, которая напоминает по устройству Гиады, относительно старое рассеянное скопление, которое, предположительно, полностью распадется в ближайшие несколько десятков миллионов лет.

Подобные результаты расчетов, как считают профессор Крупа и его коллеги, говорят в пользу того, что рассеянные скопления звезд в Млечном Пути возникают по одному и тому же сценарию. В его рамках изначально формируется компактная структура из нескольких тысяч молодых звезд, похожая по устройству на Туманность Ориона, которая затем расширяется и меняет свой облик в соответствии с неким общим физическим принципом. Это свидетельствует о том, что для появления рассеянных скоплений нужны особые условия, аналогичные тем, которые есть в окрестностях этих трех ярких объектов, подытожили исследователи.