Казахстан намерен запускать спутники в совместном с Россией проекте "Байтерек"

Проект предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Казахстан рассчитывает запускать аппараты дистанционного зондирования Земли и спутники связи в рамках совместного с Россией проекта "Байтерек". Об этом сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"После проведения трех испытательных пусков ракеты-носителя "Союз-5" планируется осуществлять запуски космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, связи, а также научного назначения", - сообщили в министерстве, отвечая на вопрос о планах казахстанской стороны.

Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура. Первый испытательный пуск намечен на декабрь 2025 года, в настоящее время казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры.