В Казахстане уверены в мировом спросе на пуски в совместном с РФ проекте "Байтерек"

Прогнозируется, что ежегодно в течение следующих 10 лет будет запускаться в среднем 3 700 спутников ежегодно по прогнозам Euroconsult, отметили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики

АСТАНА, 20 июля. /ТАСС/. Пуски полезной нагрузки на орбиту с совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" будут пользоваться спросом в мире, так как перспективная ракета "Союз-5" предлагает широкий спектр возможностей. Об этом сообщили ТАСС в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Прогнозируется, что ежегодно в течение следующих 10 лет будет запускаться в среднем 3 700 спутников ежегодно по прогнозам Euroconsult (консалтинговой компании, специализирующейся в том числе на аэрокосмической промышленности - прим. ТАСС). С учетом этого, принимая во внимание основные характеристики ракеты "Союз-5" по выводу космических аппаратов на геопереходную и солнечно-синхронную орбиты, имеющие высокий спрос у заказчиков, комплекс "Байтерек" будет пользоваться спросом на мировом рынке", - отмечают в ведомстве.

В министерстве пояснили, что конфигурация ракеты-носителя "Союз-5" предусматривает два вида головных обтекателей диаметрами 4,1 м и 5,2 м. "Такое решение делает новый носитель более гибким на международном рынке пусковых услуг и позволяет предлагать потенциальному заказчику значительно более широкий спектр возможностей по выведению полезных нагрузок", - добавил собеседник агентства.

Проект "Байтерек" предусматривает пуски ракеты-носителя "Союз-5" с Байконура, он реализуется по межправсоглашению от 2004 года. Первый испытательный пуск намечен на декабрь 2025 года, в настоящее время казахстанская сторона занимается подготовкой наземной инфраструктуры, российская сторона - подготовкой ракеты-носителя.