Получены первые фотографии "невидимого" спутника звезды Бетельгейзе

Он примерно на шесть порядков уступает по яркости свечения, и при этом он представляет собой новорожденную голубую или белую звезду, в недрах которой пока еще не полностью запустились термоядерные реакции

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты международной обсерватории "Джимини" получили первые в истории фотографии почти невидимого для земных приборов звезды-спутника Бетельгейзе, чье существование было предсказано астрономами в 2024 году по данным многолетних наблюдений за этим ярчайшим светилом. Об этом сообщила пресс-служба американской Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии (NOIRLab).

"Высокое угловое разрешение телескопа "Джимини-Норс" и его способность получать высококонтрастные изображения позволила нам впервые напрямую обнаружить спутника Бетельгейзе. Примечательно, что авторы одной из работ, предсказавшей существование этой "невидимой" звезды, сомневались в том, что кому-то в принципе удастся получить ее снимки", - пояснил старший научный сотрудник Исследовательского центра НАСА имени Эймса Стивен Хоуэлл, чьи слова приводит пресс-служба NOIRLab.

Как отмечают ученые, в ноябре 2024 года сразу две команды ученых обнаружили намеки на то, что рядом с Бетельгейзе, одной из самых ярких и крупных звезд в ближайших окрестностях Солнечной системы, может присутствовать еще одно светило, на чье существование указывают долгопериодические колебания в свечении Бетельгейзе. По их расчетам, этот объект должен быть сопоставим по массе с Солнцем, и при этом он совершает один оборот вокруг Бетельгейзе за шесть неполных лет.

Это теоретическое открытие породило новую вспышку интереса к Бетельгейзе, что заставило астрономов проследить за этой звездой при помощи восьмиметрового телескопа "Джимини-Норс". Подключенный к нему интерферометр позволил ученым "удалить" с изображения все помехи, порождаемые атмосферой Земли, и получить максимально четкие фотографии окрестностей Бетельгейзе и увидеть на них еще одну звезду - тусклое синее пятно на очень небольшом расстоянии от диска Бетельгейзе.

Последующее изучение этих снимков показало, что спутник Бетельгейзе примерно на шесть порядков уступает по яркости свечения, и при этом он представляет собой новорожденную голубую или белую звезду, в недрах которой пока еще не полностью запустились термоядерные реакции. Как предполагают ученые, эта звезда проживет крайне недолго, так как в ближайшие 10 тыс. лет ее поглотит Бетельгейзе в результате серии гравитационных взаимодействий.

Уже сейчас, как отмечают исследователи, звезда находится на крайне небольшом расстоянии от Бетельгейзе, порядка четырех астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем). Ее дальнейшее сближение и слияние с Бетельгейзе, по мнению ученых, может объяснять то, почему звезда и некоторые другие крупные красные сверхгиганты испытывают пока необъяснимые резкие вспышки в яркости, которые длятся на протяжении нескольких лет.

О Бетельгейзе

Бетельгейзе - одна из самых больших и ярких звезд на небе в созвездии Ориона. По текущим оценкам астрономов, Бетельгейзе сейчас находится на последнем этапе звездной эволюции, стадии красного сверхгиганта. Так ученые называют престарелые звезды, которые почти полностью исчерпали свои запасы водорода, резко расширились и начали сбрасывать вещество внешних оболочек в открытое космическое пространство.

Пять лет назад яркость Бетельгейзе начала стремительно снижаться, уменьшившись на 63% к январю 2020 года. Впоследствии звезда вернулась к исходной светимости, что породило оживленные диспуты среди астрономов о возможных причинах ее потускнения. Это событие также изменило циклы пульсаций в недрах Бетельгейзе, что породило дополнительный интерес к изучению и прогнозированию судьбы этого светила.