Аппарат будет запущен по коммерческому контракту в интересах космического агентства Ирана, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", старт которой намечен на утро 25 июля, выведет на орбиту в том числе телекоммуникационный спутник Nahid-2 производства Иранского центра космических исследований. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

"25 июля среди 18 малых космических аппаратов будет запущен аппарат Nahid-2 - телекоммуникационный спутник, производителем которого выступил Иранский центр космических исследований", - рассказали в госкорпорации, отметив, что аппарат будет запущен по коммерческому контракту в интересах космического агентства Ирана.

Всего ракета-носитель выведет на околоземную орбиту 20 аппаратов - 2 гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М" и 18 малых аппаратов попутной полезной нагрузки.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд", который создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) для решения широкого спектра задач, в том числе наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку. Всего комплекс будет включать четыре спутника "Ионосфера-М".