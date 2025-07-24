В Роскосмосе сообщили, что несколько спутников будут отправлены для исследования радиолинии "космос-Земля"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с гелиогеофизическими спутниками "Ионосфера-М" №3 и №4 и 18 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства запланирован на утро пятницы с космодрома Восточный.

Старт ракеты-носителя с площадки 1С намечен на 08:54 мск. Примерно через 9,5 минуты головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна отделиться от третьей ступени ракеты.

Основной полезной нагрузкой являются гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4 - их выведение на солнечно-синхронную орбиту планируется в течение часа после старта.

Как сообщили в Роскосмосе, вместе с "Ионосферами-М" на орбиту планируется доставить 18 малых космических аппаратов, среди которых будет аппарат Nahid-2 - телекоммуникационный спутник, производителем которого выступил Иранский центр космических исследований.

В числе попутной полезной нагрузки также девять малых космических аппаратов разработки "Геоскана". Спутники будут делать фотографии Земли, отслеживать местоположение воздушных и морских судов, а также изучать космические процессы. Несколько спутников будут отправлены для исследования радиолинии "космос-Земля" и участвовать в экспериментах по управлению малыми спутниками на низкой околоземной орбите.

О системе "Ионозонд"

Космический комплекс "Ионозонд" создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. Как рассказали ТАСС в Институте космических исследований РАН, особенностью спутников "Ионосфера-М" № 3 и № 4 по отношению к первой паре является их перпендикулярная орбита, а также наличие приборов для измерения содержания озона в атмосфере.