Старт ракеты с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 08:54 мск

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту 20 космических аппаратов, включая два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М" № 3 и № 4 и иранский спутник Nahid-2. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты "Союз-2.1б" с аппаратами "Ионосфера-М" № 3, № 4 и 18 малыми спутниками. Ее пуск с Восточного в 08:54 по московскому времени", - отметили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя с площадки 1С космодрома Восточный запланирован на 08:54 мск. Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть вместе с разгонным блоком "Фрегат" отделится от третьей ступени ракеты. Основной полезной нагрузкой являются гелиогеофизические космические аппараты "Ионосфера-М" № 3 и № 4 - их выведение на солнечно-синхронную орбиту планируется в течение часа после старта. Также планируется доставить на орбиту 18 малых космических аппаратов, среди которых будет иранский телекоммуникационный спутник Nahid-2.

Спутники "Ионосфера-М" входят в состав космического комплекса "Ионозонд" - он создается для мониторинга гелиогеофизической обстановки (космической погоды) с целью решения широкого спектра задач, в том числе для наблюдения за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется исследовать распределение озона в верхних слоях атмосферы и контролировать радиационную обстановку.