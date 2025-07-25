Также планируется протестировать более высокоскоростной канал передачи информации, который будет использован на перспективных спутниковых системах в ближайшем будущем, отметил генеральный директор АО "Спутниковая система "Гонец" Андрей Манойло

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) протестирует сервисы передачи голосовой информации, установленной на кубсаты компании "Геоскан", в зоне полета космического аппарата. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Андрей Манойло.

"Мы находимся на старте важного и очень значимого эксперимента, в рамках которого мы планируем протестировать сервисы передачи связной информации по действующим протоколам группировки "Гонец", которая доработана и установлена на кубсаты компании "Геоскан". <…> Это будет канал голосовой связи онлайн в зоне полета космического аппарата", - сказал он.

Манойло добавил, что также планируется протестировать более высокоскоростной канал передачи информации, который будет использован на перспективных спутниковых системах в ближайшем будущем также планируется протестировать более высокоскоростной канал передачи информации, который будет использован на перспективных спутниковых системах в ближайшем будущем. "У нас будет проведена передача тестовой информации, пакетная информация по протоколам текущей группировки компании "Гонец". Также будет проверена возможность использования голосовой связи через спутниковый сегмент кубсатов с полезной нагрузкой, которая будет устанавливаться на перспективных спутниковых системах", - пояснил гендиректор "Гонца".

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 08:54 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок "Фрегат" с аппаратами "Ионосфера-М" №3 и №4, а также 18 попутными спутниками. Среди них - девять аппаратов производства группы компаний "Геоскан", в том числе два со связным оборудованием "Гонца".