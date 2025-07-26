В нем располагаются различные блоки управления, а также система жизнеобеспечения экипажа

МКС, 26 июля. /ТАСС/. Специальный корреспондент ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий назвал служебный модуль "Звезда", в котором расположена аппаратура управления и система жизнеобеспечения экипажа, мозгом и сердцем российского сегмента станции.

"Модуль "Звезда" является мозгом и сердцем российского сегмента МКС, в нем располагаются различные блоки управления, а также система жизнеобеспечения экипажа", - сказал он.

Как отметил Зубрицкий, большую часть времени российские космонавты проводят именно в этом модуле: там есть две каюты экипажа, стол для приема пищи со средствами фиксации продуктов питания, стойка для хранения контейнеров с рационами питания, бегущая дорожка, велотренажер и космический туалет.

Космонавт напомнил, что в служебном модуле 13 иллюминаторов - это больше, чем во всех остальных модулях станции вместе взятых. "Для нас модуль "Звезда" является поистине космическим домом", - добавил он.

Служебный модуль "Звезда" российского сегмента МКС 26 июля отмечает 25-летие стыковки с Международной космической станцией. Этот модуль первоначально разрабатывался для замены отработавшей свой срок космической станции "Мир", но в 1993 году было принято решение использовать его как один из основных элементов российского вклада в программу МКС. Служебный модуль состоит из четырех отсеков: трех герметичных - переходного, рабочего отсека (рабочий отсек малого диаметра и рабочий отсек большого диаметра с двумя каютами для космонавтов) и переходной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека.