Вместе с российским космонавтом в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыли астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Экипаж миссии Crew-11, в который входит российский космонавт Олег Платонов, прибыл в Космический центр имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) запланирован на 31 июля.

"Я бы хотел поблагодарить NASA, SpaceX и Роскосмос за эту уникальную возможность. У нас отличный экипаж. Надеюсь, что как можно скорее мы окажемся в космосе", - сказал Платонов по прибытии на космодром. Трансляция велась на сайте NASA.

Вместе с Платоновым в Космический центр имени Джона Кеннеди прибыли астронавты NASA Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые российские космонавты - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.