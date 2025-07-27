Комплекс низкоорбитальных устройств отправили в при помощи ракеты серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. КНР осуществила успешный запуск группы низкоорбитальных аппаратов для спутникового интернета SatNet. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, старт был осуществлен в 18:03 по пекинскому времени (13:03 мск) при помощи ракеты-носителя CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй") с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси). Для ракеты серии "Чанчжэн" это 585-й запуск.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) порядка 6,5 т полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй (3,35 м). Это 29-я миссия для носителей указанного типа и шестая в 2025 году.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.