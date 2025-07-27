Глава госкорпорации Дмитрий Баканов отметил, что испытать технологию "можно и завтра", но "результат будет соответствующий"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около полутора-двух лет уйдет у Роскосмоса на создание и отработку прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"У нас техническое задание на отработку, в народе называется "кузнечик" - вверх-вниз прыгает, - подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то полторва-два года для отработки этой технологии", - сказал Баканов в интервью РБК ТВ. Он отметил, что испытать технологию "можно и завтра", но "результат будет соответствующий".

Баканов сравнил многоразовое использование первых ступеней ракет-носителей с многоразовостью авиалайнеров. "Если вы полетели из Москвы во Владивосток и по прилете самолет выбросили, то стоимость билета для гражданина будет очень высока. А за счет того, что самолет постоянно летает в течение десятков лет, стоимость невысокая", - сказал он и добавил, что повторное использование ступеней, например компанией SpaceX, приводит к колоссальному удешевлению пусковых услуг.

В июне Баканов заявил, что запуск перспективной метановой ракеты "Амур" с многоразовой первой ступенью планируется осуществить на рубеже 2027-2028 годов.

Осенью 2024 года заместитель директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Роскосмоса Игорь Пшеничников сообщил, что в 2025 году планируется начать изготовление "хоппера", или "кузнечика", - экспериментального аппарата для отработки старта и посадки "Амура".