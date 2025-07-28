Как напомнил глава Роскосмоса, решение о прекращении работы орбитальной лаборатории Россия и США могут принять только совместно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сегодня Роскосмос и NASA солидарны в том, что Международную космическую станцию (МКС) нужно эксплуатировать как минимум до 2028 года, но она, скорее всего, останется востребованной и до 2030 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В интервью РБК ТВ Баканов напомнил, что решение по завершению работы орбитальной лаборатории могут принять только РФ и США совместно. "И пока консолидированное решение Роскосмоса и NASA о том, что станция нужна минимум до 2028 года, и, скорее всего, даже, может быть, до 2030", - сказал Баканов.

В апреле глава госкорпорации рассказал, что ведомства двух стран договорились о синхронизации сроков работы МКС.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).