В том числе речь о вопросах по линии международного сотрудничества, отметил глава Роскосмоса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Много нерешенных вопросов остается по наклонению орбиты перспективной Российской орбитальной станции (РОС) - от этого будет зависеть международное взаимодействие на орбите, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Сейчас много вопросов по наклонению орбиты, по международному сотрудничеству. Потому что от той орбиты, которую выберем мы, от той орбиты, которую выберут под свою перспективную орбитальную станцию США, другие страны, будет зависеть возможность состыковаться, отстыковаться, перейти космонавтам между двумя модулями", - сказал Баканов в интервью РБК ТВ.

Сейчас в РФ идут работы над перспективной Российской орбитальной станцией. Долгое время озвучивались планы запустить РОС на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов. Это позволило бы наблюдать с борта всю территорию РФ и стратегически важный Севморпуть, но вместе с тем принесло бы новые риски, связанные с радиацией и другими факторами.

Какие варианты наклонения орбиты рассматриваются сейчас как альтернатива высокоширотной орбите РОС, о которой сообщалось ранее, Баканов не уточнил.