Глава Роскосмоса охарактеризовал руководителя SpaceX как человека, очень много сделавшего для развития мировой космонавтики

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и глава SpaceX Илон Маск провели "пару дискуссий" на тему освоения космоса.

"Обсуждали мы потенциально совместное сотрудничество по дальнему космосу. <...> И, посмотрим, может быть, какие-то технологии могли бы быть применены для реализации программ в дальнем космосе совместно. Будем обсуждать", - рассказал глава российской госкорпорации в интервью изданию РБК.

Глава Роскосмоса назвал Маска очень увлеченным человеком, который горит идеей о колонизации Марса.

Баканов охарактеризовал коллегу как человека, очень много сделавшего для развития мировой космонавтики - его компания сегодня занимает мажоритарную долю на ряде рынков космических услуг. "Но здесь мы можем только конкурировать, потому что у них технологии очень развитые", - добавил гендиректор Роскосмоса.