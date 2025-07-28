Предполагается также сформировать так называемое созвездие малых спутников слежения за земной поверхностью и океаном, указывает Kyodo

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Японии должны разработать и запустить в действие с 2029 года "космических телохранителей" для защиты искусственных спутников страны от нападений "спутников-убийц" потенциальных противников. Об этом говорится в одобренной японским военным ведомством программе обороны космического пространства, которое, как отмечается в документе, все больше превращается в потенциальное поле боя, сообщает информационное агентство Kyodo.

В программе также ставится задача построения структуры космической связи, способной выдержать различные нападения и искусственно созданные препятствия. В взаимодействии с союзниками и дружественными странами, говорится в документе, Токио будет создавать системы, способные атаковать в околоземном пространстве противника за пределами его возможностей нанести удар по японским объектам.

Предполагается также сформировать так называемое созвездие малых спутников слежения за земной поверхностью и океаном. Они, в частности, будут призваны оперативно отслеживать пуски гиперзвукового оружия.

Поясняя эту программу, министр обороны Японии Гэн Накатани заявил журналистам на военной базе на юго-западе японского острова Хонсю, что "ключом к осуществлению таких планов в космосе должно стать максимальное использование стремительно развивающихся гражданских технологий". Военное ведомство, по его словам, намерено над этим активно работать.