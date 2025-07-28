Предполагается, что робот по имени Вьоммитра проверит работу всех ключевых систем корабля в условиях космоса - от систем жизнеобеспечения до систем управления полетом

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июля. /ТАСС/. Индия планирует в декабре отправить в космос робота-гуманоида, миссия станет новым этапом в подготовке к первой индийской пилотируемой космической миссии "Гаганьян". Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Ви Р. Нараянан.

"В декабре состоится миссия с участием гуманоидного робота", - сказал Нараянан. Робот-гуманоид по имени Вьоммитра (в переводе с санскрита Vyoma - космос, Mitra - друг) с женским обликом была специально разработана для проведения автономного полета в капсуле. Предполагается, что робот проверит работу всех ключевых систем корабля в условиях космоса - от систем жизнеобеспечения до систем управления полетом.

"Если миссия пройдет успешно, то в следующем году мы проведем еще две беспилотные миссии. А после завершения всех испытаний в марте 2027 года, как объявил премьер-министр Нарендра Моди, будет запущена основная пилотируемая миссия "Гаганьян", - сообщил глава ISRO.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж. Четверо его членов уже прошли подготовку в российском Звездном Городке и теперь продолжают тренировки в Индии. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль".

Позднее Моди поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую отечественную обитаемую космическую станцию к 2035 году и осуществить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Также Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс.