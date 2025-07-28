Делегация Роскосмоса во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон

Глава госкорпорации посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing, а также встретится с экипажем Crew Dragon

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов во главе делегации госкорпорации прибыл в Хьюстон для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи. Как сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса, главы космических ведомств России и США встречаются впервые за восемь лет.

"Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон во главе делегации Роскосмоса для встречи с руководством NASA", - говорится в сообщении. Ожидается, что переговоры с Даффи пройдут в последний день июля. Стороны планируют обсудить текущие проекты.

Отмечается, что глава Роскосмоса посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing, а также встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. "Перед завершением визита российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX", - добавили в Роскосмосе.