Российские спутники следят за прохождением циклона

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала кадры циклона, проходящего в районе Пекина и приведшего к проливным дождям и наводнениям.

"Рекордные осадки в Пекине: кадры циклона из космоса. Разрушительные ливни в Пекине парализовали город и унесли жизни десятков людей. Спутники Роскосмоса следят за прохождением циклона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей. По его сведениям, 28 погибших - жители района Миюнь в северной части города.

Среднее количество осадков, выпавших в Пекине за последние несколько дней, составляет около 166 мм. В отдельных районах города этот показатель достигает 544 мм. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия, чтобы не допустить человеческих жертв.