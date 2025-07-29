Гендиректор Роскосмоса также встретился с российскими космонавтами, которые проходят в Хьюстоне подготовку к полетам

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в рамках своего визита в США ознакомился с технологиями NASA, представленными в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В первый день рабочего визита в США Дмитрий Баканов и делегация Роскосмоса ознакомились с Космическим центром имени Джонсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Центре управления полетами Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетом российского сегмента станции. "Они находятся в Хьюстоне на случай, если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление", - добавили в пресс-службе.

Глава Роскосмоса также встретился с российскими космонавтами, проходящими в Хьюстоне подготовку к полетам. "Каждый космонавт Роскосмоса перед экспедицией на МКС проходит обязательную подготовку в NASA, где изучает американский сегмент станции. Иностранные астронавты, соответственно, работают в Центре подготовки космонавтов [Роскосмоса]. Это делается для того, чтобы каждый член экипажа станции мог участвовать в парировании возможной нештатной ситуации", - отметили в госкорпорации.

Баканов на этой неделе совершает рабочий визит в США - ожидается, что он проведет встречу с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи. Это будут первые прямые переговоры между главами космических ведомств США и России за восемь лет.