Масса SpaceNet составляет около 14 тонн, что значительно меньше существующих аналогов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Студенты Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д. Ф. Устинова совместно со стартапом из Санкт-Петербурга разработали специальную сверхлегкую ракету-носитель SpaceNet для запуска малых космических аппаратов. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе платформы НТИ (Национальная технологическая инициатива).

Как отмечается, примерная масса ракеты составляет 14 тонн, что значительно меньше существующих аналогов. Такой результат был достигнут в результате использования криогенных баков из композиционных материалов, которые снижают массу конструкции на 15-20%, а также делают ее дешевле, отмечают авторы проекта.

"Детали двигателя изготавливаем по технологии биметаллической 3D-печати из бронзы и стали. Такой сплав повышает температуру в камере сгорания и снижает расход топлива", - отметил один из ведущих участников проекта Игорь Волобуев.

Сообщается, что ракета предназначена для вывода космических аппаратов на низкую околоземную орбиту с высотой 500, 800 и 1 500 км. Кроме того, прорабатываются технологии орбитального обслуживания малых космических аппаратов.

"Развитие проекта будет включать 3D-печать компонентов ракетных двигателей из жаропрочных сплавов, создание новых материалов на основе сверхпрочных волокон, разработку экологически чистых ракетных технологий и продвижение отечественной микроэлектроники", - отметил главный конструктор проекта Павел Архипов.

По его словам, проект участвует в отборе предложений для Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.