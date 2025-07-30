Крикалев: утечка воздуха на российском сегменте МКС продолжается

Специалисты из РФ и США совместно работают над решением проблемы, сообщил замглавы Роскосмоса

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Долгосрочные наблюдения показали, что утечка в промежуточной камере модуля "Звезда" Международной космической станции, об устранении которой сообщалось в июне, все еще продолжается, хотя ее скорость значительно снизилась. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

"Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению - недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха. В течение некоторого времени мы даже считали, что нашли последнюю трещину и заделали ее, но долгосрочные наблюдения показали, что она (потеря воздуха - прим. ТАСС) продолжается", - сказал Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

Замглавы Роскосмоса заверил, что специалисты из РФ и США работают вместе, чтобы как можно скорее устранить утечку окончательно. "Для нас всех важно, чтобы таких ситуаций не возникало на будущих станциях", - добавил Крикалев.

Впервые об утечке стало известно в 2019 году - за последние годы предпринималось несколько попыток ее заделать, однако все попытки приводили лишь к частичному результату. После очередной герметизации в июне 2025 года Роскосмос, отталкиваясь от показаний тестов, сообщил о полном прекращении утечки.