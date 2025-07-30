Космическую станцию планируют затопить, уточнил замглавы Роскосмоса

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Совместная работа РФ и США по программе Международной космической станции (МКС) продолжится как минимум до 2030 года - стороны будут сотрудничать по вопросу сведения станции с орбиты. Об этом заявил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев.

"Даже если мы прекратим штатную эксплуатацию, это будет означать, что пора начинать сведение с орбиты. И работая вместе, мы нашли профиль сведения, на который уйдет порядка двух лет. Так что нам придется работать вместе как минимум пока мы ее не затопим - а это будет не раньше, чем 2030 год", - сказал Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.