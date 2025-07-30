NASA: сотрудничество с РФ в космосе возможно и после завершения работы МКС

Представитель американского космического агентства Кен Бауэрсокс отметил ценность совместной работы с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) допускает продолжение партнерства с Россией в космосе после завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС), если для этого сложатся соответствующие обстоятельства. Об этом сообщил на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11 заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

Он подчеркнул, что при завершении миссии МКС тесное взаимодействие с Россией является обязательным. "Станция была построена так, что для ее ежедневной эксплуатации и для того, чтобы вернуть ее домой, требуется участие всех наших партнеров, особенно России и Америки. Так что мы будем тесно сотрудничать, чтобы координировать все, что мы делаем в последние дни МКС", - сказал Бауэрсокс.

Представитель NASA отметил, что после сведения станции с орбиты сторонам "все еще будет что обсудить". "Есть много способов, при помощи которых мы могли бы продолжить партнерство в будущем, если обстоятельства нам это позволят. Мы видели ценность совместной работы, и я думаю, мы увидим, что она будет иметь ценность и в будущем", - добавил он.

По словам Бауэрсокса, и Россия, и США рассматривают собственные проекты будущих станций: Россия - Российскую орбитальную станцию (РОС), а Америка - новые коммерческие космические станции.

На вопрос журналиста о грядущей 25-летней годовщине МКС представитель NASA также рассказал, что "перенял традицию российских коллег, согласно которой мы никогда не празднуем юбилей до того, как он действительно наступит". "До 25-летия еще несколько месяцев, но мы все с нетерпением ждем этого события", - добавил он.