Победителей ждут памятные дипломы и подарки от дирекции фестиваля "Наука 0+" и Московского планетария

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Наука 0+" и Московский планетарий объявили о запуске специальной номинации "Вселенная перед вами" в рамках конкурса детского рисунка "Мир науки глазами детей". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль "Наука 0+", организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу 10-летия науки и технологий в России. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

"Тематика специальной номинации "Вселенная перед вами" соответствует теме фестиваля в этом году - "Твоя квантовая вселенная", которая отражает инициативу ООН, провозгласившей 2025-й год Международным годом квантовой науки и технологий. Она также отражает основную деятельность Московского планетария, который уже почти 100 лет помогает детям и взрослым знакомиться с загадками космоса и расширять границы научного воображения", - сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

В конкурсе рисунков могут принять участие художники в возрасте 5-17 лет. Работы могут быть, к примеру, посвящены звездам, планетам, туманностям, галактикам и космическим путешествиям. Организаторы планируют поощрить не только лучших авторов, но и педагогов и родителей, которые помогли им раскрыть на бумаге свой творческий замысел.

"Победителей ждут памятные дипломы и подарки от дирекции фестиваля "Наука 0+" и Московского планетария. Лучшие работы будут представлены в рамках мероприятий фестиваля осенью 2025 года, а также могут быть включены в онлайн-выставку. Срок подачи работ - до 14 сентября 2025 года", - уточнили в пресс-службе фестиваля "Наука 0+".

Помимо конкурса "Мир науки глазами детей", в фестивальную программу входят состязания школьников, занимающихся исследованиями (проект "Ученые будущего"), авторов фотографий и видеороликов (конкурс "Снимай науку!"), а также конкурс для ученых, популяризаторов науки и журналистов ("Формула слова").