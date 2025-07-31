По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в городе Халеива были зарегистрированы волны высотой до 1,2 м

МКС, 31 июля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий, несмотря на облачность, сумел сфотографировать с МКС побережье Гавайев после цунами, вызванного землетрясением у берегов Камчатки.

"Сегодня удалось снять Гавайи, в частности вулкан Мауна-Лоа, хотя большая часть островов была покрыта облаками", - сказал он.

Экстренные службы Гавайев 30 июля сообщили об обрушившемся на острова цунами. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в городе Халеива были зарегистрированы волны высотой до 1,2 м относительно нормального уровня моря. Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица штата Гавайи, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке, покинуть порты из-за угрозы цунами, а американские авиакомпании Hawaiian Airlines и Alaska Airlines приостановили полеты в штат Гавайи.