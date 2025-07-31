Баканов обсудил с главой NASA сотрудничество по МКС

Глава Роскосмоса и Шон Даффи также затронули вопросы по освоению Луны и дальнего космоса

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи провели первые переговоры. Как сообщили в госкорпорации, стороны обсудили дальнейшую работу Международной космической станции, а также совместное освоение Луны и дальнего космоса.

"Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры. Это первая очная встреча глав космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам", - говорится в сообщении.

Баканов подчеркнул, что приложит усилия для сохранения канала сотрудничества между РФ и США. "Жду того же от NASA", - сказал глава госкорпорации.