Глава Роскосмоса отметил, что "диалог прошел неплохо"

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 31 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что договорился с исполняющим обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шоном Даффи об эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

"Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты", - сообщил Баканов журналистам по итогам встречи с Даффи.

"Важно, что прямой контакт с руководителями Роскосмоса и NASA состоялся, - отметил он. - Шон Даффи помог нам с получением возможности прибыть сюда на совместный запуск нашей миссии, где у нас космонавт Олег Платонов вместе с американскими астронавтами запускается на Международную космическую станцию".

Как заявил ранее Баканов, Роскосмос и NASA солидарны в том, что МКС нужно эксплуатировать как минимум до 2028 года, но она, скорее всего, останется востребованной и до 2030 года. В апреле глава госкорпорации рассказал, что ведомства двух стран договорились о синхронизации сроков работы станции.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция).