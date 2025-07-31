Шона Даффи принял приглашение

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 31 июля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что пригласил исполняющего обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур в ноябре.

"Также мы пригласили Шона в Москву [и] на Байконур в ноябре на наш совместный запуск "Союзами". Он подтвердил готовность, вышлем ему соответствующее официальное приглашение", - заявил Баканов журналистам по итогам встречи с Даффи.

"И за это время подготовим дополнительно вопросы по совместной повестке. Туда мы договорились включить как использование наших национальных орбитальных станций, которые придут после МКС, и то, как мы будем взаимодействовать по работе с ними. И по ряду миссий в дальний космос", - сказал Баканов.