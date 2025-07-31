Запуск намечен на 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россия с нетерпением ждет запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, назвав взаимодействие Роскосмоса и NASA историческим моментом международного сотрудничества.

"Исторический момент международного сотрудничества: российский космонавт Олег Платонов летит на Crew Dragon к МКС. Космос объединяет за пределами границ - с нетерпением ждем успешного запуска 1 августа", - написал Дмитриев в Х.

Ранее запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был приостановлен, а затем отменен за минуту до старта из-за непогоды. В NASA указали, что следующее окно запуска намечено на 1 августа в 11:43 по местному времени (18:43 мск).

Вместе с Платоновым на орбитальную станцию должны отправиться американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.