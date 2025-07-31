Размер каждого из них составил около 1 млн км

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Два подряд гигантских протуберанца, размер каждого из которых составил около 1 млн км, выбросило Солнце 31 июля. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Согласно поступившим данным, с северно-восточного края Солнца сегодня, в последний день июля, были выброшены в космос два подряд гигантских протуберанца, размер которых в момент окончания наблюдения составлял около 1 млн км", - говорится в сообщении.

Разница между выбросами составила около часа. По словам ученых, размеры и место формирования протуберанцев оказались очень схожи.

"Так как оба события наблюдались на краю Солнца, то они почти не имеют шансов достичь Земли", - уточняется в сообщении.