И.о. главы NASA одобрил прямое обсуждение совместных проектов с Роскосмосом

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что главы космических ведомств США и РФ также поговорили про национальные орбитальные станции

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Министр транспорта Соединенных Штатов, исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи дал добро на прямое техническое обсуждение совместных проектов с Роскосмосом. Об этом гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, отвечая на вопрос ТАСС во время общения с российскими журналистами по итогам встречи с Даффи.

Он отметил, что главы космических ведомств США и РФ поговорили про национальные орбитальные станции, обсудили вопросы "синхронизации ряда технических решений, чтобы иметь возможность дальше на орбите работать". "Мы проговорили вопросы развития отношений по дальнему космосу. Но самое главное, что он, по сути, дал добро своим подчиненным на прямые технические обсуждения между Роскосмосом и NASA совместных проектов", - подчеркнул Баканов.

"Мы к следующей встрече, к ноябрю-декабрю, подготовим полноценную повестку, на техническом уровне ее проработаем, чтобы выйти на какие-то уже конкретные решения", - пояснил глава госкорпорации. По его словам, "эти решения будут зависеть в том числе от геополитической обстановки и настроения во взаимоотношениях".

"Сегодня было важно получить одобрение со стороны руководителя NASA своим подчиненным продолжать взаимодействие. Поскольку это была первая встреча, и мы очень не хотели, чтобы контакты разорвались", - отметил глава Роскосмоса.

Он пояснил, что в нынешней геополитической обстановке говорить о реализации "глобальных новых совместных проектов" было бы "несколько амбициозно". В то же время Баканов подчеркнул, что в рамках сотрудничества на Международной космической станции и программы перекрестных полетов американские коллеги приезжают "в Москву и летают на Байконур". "Мы тоже приезжаем", - добавил он.