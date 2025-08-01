Команды Роскосмоса и NASA обсудят технические детали сведения МКС с орбиты

Руководители космических ведомств России и США встретились впервые за восемь лет

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Команды Роскосмоса и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсудят технические детали сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом сообщил российским журналистам находящийся с визитом в США генеральный директор российской госкорпорации Дмитрий Баканов по итогам встречи с американским министром транспорта, и.о. главы NASA Шоном Даффи.

"Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение будет производиться до 2030 года включительно. Поэтому все технические элементы мы обсудим на уровне наших команд. С нашей стороны эту команду будет возглавлять [замгендиректора Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе] Сергей Крикалев, с их стороны - [заместитель администратора NASA по реализации космических программ] Кеннет Бауэрсокс. И они уже отстыкуют технические моменты по сведению МКС с орбиты. Но это будет не раньше 2030 года", - сказал Баканов.

Руководители космических ведомств России и США встретились впервые за восемь лет.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция).