Со стороны США каких-то опасений нет, указал глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Роскосмос и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) совместно отрабатывают все вопросы, касающиеся утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Об этом заявил российским журналистам находящийся с визитом в США генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов по итогам встречи с американским министром транспорта, и.о. главы NASA Шоном Даффи.

"На жизнеобеспечение как МКС, так и наших космонавтов это пока никак не влияет. Мы совместно с NASA все вопросы отрабатываем, и с их стороны каких-то опасений нет", - сказал он, отметив, что "с марта по июль утечки сократились в 10 раз".

Руководители космических ведомств России и США встретились впервые за восемь лет.

Как ранее сообщил замглавы Роскосмоса, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Сергей Крикалев, долгосрочные наблюдения показали, что потеря воздуха продолжается, однако недавние ремонтные работы серьезно сократили ее скорость.

Впервые об утечке стало известно в 2019 году - за последние годы предпринималось несколько попыток ее ликвидировать, однако все они приводили лишь к частичному результату.