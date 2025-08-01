Руководители космических ведомств РФ и США встретились впервые за восемь лет

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Роскосмос в ходе переговоров с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предложил расширять сотрудничество в рамках не подпадающих под санкции проектов. Об этом заявил российским журналистам находящийся с визитом в США генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов по итогам встречи с министром транспорта, и.о. главы NASA Шоном Даффи.

"Еще раз. Мы - Роскосмос. Мы понимаем, что санкционное давление сильное, но сотрудничество в сфере пилотируемого космоса у нас выведено из-под санкций, из-под рестрикций. И мы предлагаем максимально расширять данное взаимодействие в рамках тех проектов, которые под санкции не попали", - указал он. "Эту тему действительно мы предлагали", - добавил Баканов.

Руководители космических ведомств РФ и США встретились впервые за восемь лет.