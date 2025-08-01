Баканов: Роскосмосу и NASA важно оставаться в контакте

Как отметил глава госкорпорации, необходимо, чтобы общие проекты не буксовали

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Представители Роскосмоса и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) должны поддерживать контакты даже в самые сложные периоды, чтобы обеспечить нормальное сотрудничество в рамках совместных проектов. Об этом заявил российским журналистам находящийся с визитом в США гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с министром транспорта, и.о. главы NASA Шоном Даффи.

"Всегда важно оставаться в контакте, даже в самые сложные какие-то периоды. Прямое общение - оно упрощает принятие решений. Еще раз повторю, что, вы понимаете, в такое время не сильно нас там, может быть, кто-то где-то и ждет", - сказал он.

"И он (Даффи - прим. ТАСС) сам выразил желание на периодической основе лично видеться для того, чтобы наши проекты не буксовали, а все-таки развивались", - добавил глава Роскосмоса.

Баканов отметил, что на техническом уровне между специалистами двух стран по-прежнему поддерживаются нормальные взаимоотношения. "Как в США могут относиться к российским космонавтам? Это совместная команда. Так же, как мы относимся к их астронавтам, которые приезжают на запуски на Байконур и в Москву для подготовки. Так же и они относятся к нашим, мне кажется. И [российский космонавт] Олег Платонов, и ребята, которые здесь проходят подготовку, все довольны, нормальные взаимоотношения", - поделился гендиректор.

"На техническом уровне никаких проблем нет. В ходе визита мы посещали производство SpaceX и Boeing, и с руководством этих компаний провели также определенные дискуссии о возможности сотрудничества", - резюмировал глава Роскосмоса.