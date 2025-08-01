Глава российской госкорпорации отметил, что РФ намерена сохранять контакты и развивать совместные проекты

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Представители Роскосмоса и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не готовы терять тот уровень взаимодействия, который был достигнут за полвека совместного сотрудничества после миссии "Союз" - "Аполлон". Об этом заявил российским журналистам находящийся с визитом в США глава Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с министром транспорта, и.о. главы NASA Шоном Даффи.

"В принципе "Союз" - "Аполлон" - это первоисточник, это первая точка отсчета. И МКС сегодня - это родственник, потомок того проекта. И мы совместно и успешно работаем. Вы знаете, российский сегмент на МКС, американский сегмент на МКС, перекрестные полеты - нам есть, что продолжать. Еще не хотелось бы ни в коем случае терять [это наследие]", - сказал он.

"И коллеги с большим уважением к миссии "Союз" - "Аполлон" относятся, и потом к "Шаттлу", "Миру" и всем стыковкам. И именно благодаря этому, потому что мы 50 лет взаимодействуем, и есть желание это взаимодействие не потерять", - пояснил глава Роскосмоса.

"Взять и разорвать, поругаться было бы очень просто, но только потом восстановить тяжело. И в тот период, в 1975 году, тоже середина холодной войны, казалось, что это невозможно, но, тем не менее, две страны, два геополитических оппонента смогли договориться", - указал он.

Как подчеркнул Баканов, в ходе встречи с и. о. главы NASA у него появилось впечатление, что его американский коллега полностью разделяет такой взгляд. "Со стороны Шона [Даффи] прозвучали слова, что он также понимает всю степень ответственности насчет того, что данные проекты нельзя потерять, нельзя остановить. Он это понимает. Ну а дальше там уже политические решения будут", - указал он.

Глава Роскосмоса отметил, что российская сторона намерена сохранять контакты и развивать совместные проекты, а также к ноябрю подготовит повестку дальнейших контактов, где будет предложен ряд дополнительных инициатив.

"Союз" - "Аполлон"

В этом году исполняется 50 лет миссии "Союз" - "Аполлон". 15 июля 1975 года на орбиту Земли стартовали пилотируемые космические корабли: советский "Союз-19" с Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту и американский Apollo с Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Дональдом Слейтоном. 17 июля состоялась первая в истории стыковка пилотируемых кораблей разных стран. Советский и американский экипажи находились в совместном полете до 19 июля.