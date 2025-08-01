И.о. главы NASA подтвердил необходимость поддержания отношений с РФ

Шон Даффи действительно дал понять, что взаимоотношения государств в непростой период, с точки зрения геополитики, не стоит прерывать, указал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Министр транспорта Соединенных Штатов, исполняющий обязанности главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи подтвердил необходимость поддержания отношений с Роскосмосом. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, находящийся с визитом в США гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Да, в ходе встречи он действительно дал понять, что наши взаимоотношения - понятно, в непростой период с точки зрения геополитики - не стоит прерывать, поскольку от этого зависит безопасность эксплуатации МКС, безопасность наших космонавтов, которые работают на орбите, и, самое главное, еще и совместное развитие технологий, потому что разорвать [связи] просто, а восстановить потом <...> не быстро получится", - подчеркнул Баканов, общаясь с российскими журналистами по итогам своих переговоров с Даффи. Это была первая за восемь лет встреча глав космических ведомств России и США.

"Это неплохо, если Шон Даффи так сказал, поскольку, помимо того, что он исполняющий обязанности руководителя NASA , он до сих пор является министром транспорта Соединенных Штатов в администрации [президента США Дональда] Трампа. Поэтому внутри имеет большую осведомленность о том, что происходит", - отметил глава госкорпорации.

Даффи ранее заявил ТАСС, что США "даже в трудные времена не разрывают партнерские отношения с Россией в космосе, несмотря на имеющиеся разногласия". По его словам, США намерены работать над имеющимися проблемами, но рассчитывают "продолжать выстраивать союзнические, партнерские и дружеские отношения по мере того, как человечество продолжает осваивать космическое пространство".