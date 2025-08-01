Глава Роскосмоса также пригласил Шона Даффи на следующий пилотируемый пуск

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 1 августа. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, находящийся с визитом в США, заявил, что в ноябре-декабре ждет министра транспорта США, и.о. главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи в Москве для продолжения диалога.

"Мы пригласили его в Москву на следующий наш пилотируемый пуск, который будет в конце ноября - начале декабря. Будем ждать его в Москве для продолжения диалога", - отметил глава госкорпорации во время общения с российскими журналистами, отвечая на вопрос ТАСС. Главы космических ведомств России и США 31 июля провели первую за восемь лет встречу.

"Понятно, что общий контекст непростой, но, тем не менее, еще раз скажу, что руководитель НАСА и министр транспорта в новой администрации [президента США Дональда] Трампа нашел и желание, и время, и подчеркнул глубокое уважение к тем проектам, которые мы совместно реализовываем. И я рад, что такой тренд есть", - резюмировал Баканов, отметив, что он "уполномочен обсуждать с американской стороной только технологическое и техническое развитие и взаимодействие между Роскосмосом и NASA".

Ранее Баканов отметил, что пригласил американского коллегу в Москву и на запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" с космодрома Байконур. По его словам, Даффи "подтвердил готовность".