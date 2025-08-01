В состав миссии входит российский космонавт Олег Платонов

Произошел запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов.

Вместе с Платоновым на орбитальную станцию отправились американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.