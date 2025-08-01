Изначально запуск должен был состояться 31 июля, но из-за непогоды его перенесли

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в состав которой входит российский космонавт Олег Платонов, стартовал к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) состоялся в 11:43 по местному времени (18:43 мск). Вместе с Платоновым на орбитальную станцию отправились американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Изначально запуск Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 должен был состояться 31 июля, однако из-за непогоды его перенесли на сутки.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.

Как сообщил 31 июля глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, министр транспорта США, и. о. главы NASA Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах по программе МКС на период после 2026 года.