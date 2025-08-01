Олег Платонов поблагодарил Россию и США, Роскосмос, NASA и Space X за эту уникальную возможность

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Космонавт Роскосмоса Олег Платонов, отправившийся в свой первый космический полет, рассказал, что при облете Земли испытывает "неописуемое счастье и восторг".

"Находясь на космическом корабле и облетая нашу планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг", - сказал Платонов в ходе трансляции запуска.

Платонов поблагодарил Россию и США, Роскосмос, NASA и Space X за уникальную возможность отправиться на орбиту. Кроме того, космонавт выразил слова благодарности своей родной челябинской школе, Краснодарскому высшему военному училищу летчиков и 22-у гвардейскому истребительному авиационному полку.

"Также [благодарен] сотрудникам Центра подготовки космонавтов, кто искренне верил и болел за эту идею - отправить меня в космос. Обещаю выполнить все поставленные передо мной задачи на "отлично", - заявил Платонов.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon Endeavour прошел в 18:43 мск 1 августа с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал. К Международной космической станции (МКС) отправились четыре участника рабочей миссии Crew-11, в том числе российский космонавт Олег Платонов. Для него это первый полет на орбиту.