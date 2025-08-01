По словам заместителя главы NASA Кеннета Бауэрсокса, если возникнет ситуация, когда у космического корабля любой из стран, осуществляющих полеты в космос, возникнет проблема, а у какой-либо другой страны будет в распоряжении космический корабль, то они смогут помочь друг другу

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обсуждали с коллегами из Роскосмоса возможность спасения экипажей друг друга или оказания поддержки по организации подобных миссий. Об этом заявил заместитель главы NASA Кеннет Бауэрсокс.

"Тема спасения экипажа - это то, о чем мы думаем, нам всегда хотелось бы иметь запасной план. Но если речь идет о том, чтобы иметь возможность спасать каждый экипаж во время каждой миссии, иметь такой запасной план будет, во-первых, дорого, а во-вторых, рискованно, верно?" - сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к Международной космической станции (МКС). "Вы должны иметь где-то в ангаре готовый к запуску корабль. Вы должны быть в состоянии быстро развернуть его, вывести на нужную орбиту, и это само по себе может быть очень рискованно", - добавил Бауэрсокс.

"Но мы уже имели возможность поговорить с нашими партнерами из Роскосмоса о том, что когда-нибудь сможем спасать экипажи друг друга или оказывать поддержку", - сказал он.

"Миссия "Аполлон - Союз" была осуществлена 50 лет назад в основном для того, чтобы мы могли продемонстрировать возможность встречи на орбите и, вероятно, когда-нибудь осуществить спасение экипажа. Поэтому я бы хотел, чтобы подобные обсуждения продолжались", - отметил Бауэрсокс.

По его словам, если возникнет ситуация, когда у космического корабля любой из стран, осуществляющих полеты в космос, возникнет проблема, а у какой-либо другой страны будет в распоряжении космический корабль, то они смогут помочь друг другу. "Я думаю, это первый шаг - просто иметь такую возможность, быть в состоянии прийти на помощь друг другу", - резюмировал он.

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов, стартовал к Международной космической станции (МКС) в пятницу в 11:43 по местному времени (18:43 мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Вместе с Платоновым на орбитальную станцию отправились американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.