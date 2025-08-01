Особенно заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Кеннет Бауэрсокс отметил необходимость работы США и России

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты требует совместной работы всех партнеров, в особенности России и США. Об этом заявил заместитель главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кеннет Бауэрсокс.

"Космическая станция создавалась для совместной эксплуатации. Необходима работа всех партнеров, особенно России и Америки, которые должны быть в состоянии сотрудничать для сведения [станции] с орбиты", - сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к МКС.

"Команда космической станции работает вместе, чтобы выработать окончательный план, в котором мы используем российские элементы и американские элементы <...> вместе, чтобы снизить риск для людей на Земле, когда мы будем сводить Международную космическую станцию [с орбиты] в океан", - отметил Бауэрсокс.

По словам руководителя программы МКС в NASA Даны Вайгел, "текущий план состоит в том, чтобы российский сегмент контролировал высоту, а американский аппарат для сведения [станции] с орбиты отвечал за создание тяги и разгон". "Это в значительной степени комплексный план и комплексное решение. Часть того, над чем сейчас работает Роскосмос, это доставка топлива", - указала она.

По ее словам, согласно прогнозам, объем топлива на станции, необходимый для сведения ее с орбиты, достигнет нужного уровня в начале 2028 года. "В середине 2028 года мы, вероятно, начнем снижаться, <...> а затем в середине 2029 года прибудет наш аппарат для сведения с орбиты, так что такова примерная последовательность событий", - добавила Вайгел.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция).