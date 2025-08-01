Это должно привести к повышению точностных характеристик для гражданских потребителей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Размещение беззапросной измерительной станции ГЛОНАСС на базе Русская в Антарктиде поможет расширить зону видимости навигационных спутников, пролетающих над южной частью Тихого океана и повысит точность системы для гражданских потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Планируемая установка измерительной станции функционального дополнения госкорпорации "Роскосмос" на российской антарктической базе Русская позволит расширить зону видимости наземными средствами навигационных спутников, трасса которых проходит над южными районами Тихого океана и тихоокеанского сектора Антарктиды, что должно привести к повышению точностных характеристик для гражданских потребителей системы ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что сейчас на южном континенте размещено три беззапросные измерительные станции. "Информация с измерительных станций используется в системах формирования высокоточных поправок и системе контроля, что обеспечивает предоставление услуги повышенной надежности и точности в интересах гражданских потребителей. Кроме того, информация с антарктических станций представляет большой интерес для научных исследований и востребована для изучения параметров ионосферы", - отметили в пресс-службе.

Станция Русская основана в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд в 1980 году, до этого попытки открыть там станцию предпринимались с 1973 года, но этому мешала сильная метель с ураганной скоростью ветра. Через 10 лет работы, в 1990 году, станция была законсервирована из-за недостатка финансирования антарктических исследований. Сейчас станция работает в режиме сезонной базы, ее периодически посещают участники антарктических экспедиций. Ожидается, что вскоре станция перейдет на круглогодичный режим работы после модернизации.